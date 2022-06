Müller, Beyer, Jahoda, Schwalme

Der Abendgruß und »Bahnhof Puppenstadt«, später »Treff mit Petra« und das »Freizeitmagazin«: Solveig Müller war seit den frühen 60er Jahren als Sprecherin, Moderatorin, Spielmeisterin und Schauspielerin ein bekanntes Fernsehgesicht. Die gebürtige Königsbergerin, die in Dresden und Berlin-Pankow aufwuchs, wird am Sonntag tatsächlich schon 80. Begonnen mit »Heute bei Krügers« (1961) bis zu »In aller Freundschaft« (2006 und 2009) hat sie in vielen Serien heitere wie ernste Rollen gespielt. Besonders in Erinnerung ist sie als Vertretungsärztin für den unberechenbaren Dr. Wittkugel in »Zahn um Zahn« (1985–1988) geblieben. Als feste Größe im DDR-Fernsehensemble war sie auch in den Reihen »Der Staatsanwalt hat das Wort« (Folge »Versuchung«, 1985) und »Polizeiruf 110« (Folge »Katharina«, 1989) bemerkenswert.

Ihre Kollegin Regina Beyer ließ sich erst am vergangenen Wochenende bei den 17. Merseburger Defa-Filmtagen vom Publikum feiern, wo sie ihre Filme »Seine Hohei...