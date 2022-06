Sorge vor Eskalation

Ein Beispiel für den eskalierenden Konflikt zwischen Hindu-Mehrheitsgesellschaft (oder vielmehr ihren radikalen Vertretern) und muslimischer Minderheit ist der Streit um die Gyanvapi-Moschee in Varanasi. Fünf Hindu-Frauen wollen dort gerichtlich das ihnen aus ihrer Sicht zustehende Recht erstreiten, vor hinduistischen Heiligtümern im Außenbereich des islamischen Gotteshauses zu beten. Im Hintergrund agieren Gruppen, die eine noch umfassendere Agenda verfolgen, die Moschee an dieser Stelle am liebsten gänzlich als muslimischen Gebetsort beseitigt sehen und das Gelände dem benachbarten Kashi-Vishvanath-Tempel zuschlagen würden. Es soll Aurangzeb, einer der wichtigsten Mogulherrscher, gewesen sein, der 1669 Teile des historischen Tempels zerstören ließ, um dort die Moschee zu errichten. Die Kaiser der islamischen Moguldynastie, die ihren Ursprung im persisch-afghanischen Raum hat, dominierten weite Teile Indiens über mehr als drei Jahrhunderte, hinterließen ...