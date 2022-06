Gewerkschafter mit klarer Kante

Die Hälfte der Bevölkerung ist gegen die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine, die mediale Meinung aber fast einmütig dafür. Da dürfte es zu einem »Elite-Massen-Bruch kommen«, sagte Ingar Solty, Referent für Friedens- und Sicherheitspolitik bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung, am Sonnabend bei den 16. Verdi-Druckertagen im »Bunten Haus« in Bielefeld. Bei außerparlamentarischen Protesten müsse eine gewerkschaftliche und linke Politik klar Position beziehen, anstatt das Feld der AfD zu überlassen, so Solty. Die Arbeitssoziologin Nicole Mayer-Ahuja verband Ausführungen zum Niedriglohnsektor mit »Berichten aus der Klassengesellschaft«. Nach zwei intensiven Vorträgen samt lebhaften Debatten hatte sich gezeigt: Fragen von Friedens- und Sozialpolitik liegen näher beieinander als vielfach gedacht. Mehr noch: Hier wie dort lasse sich strategisch zeigen, wie abseitig das Wort von der Alternativlosigkeit ist, mit dem unpopuläre Entscheidungen unter Verweis auf Sachz...