Gute Kita Fehlanzeige

Das »Gute-Kita-Gesetz«, seit 1. Januar 2019 in Kraft, hält längst nicht, was es verspricht. Dem am Montag vom Paritätischen Gesamtverband veröffentlichten »Kitabericht 2022« zufolge hapert es in deutschen Kindertageseinrichtungen in praktisch allen Bereichen, für die das neue Regelwerk ursprünglich Besserung versprach. Personalengpässe, hohe Arbeitsbelastung, mangelhafte Ausstattung, unzureichende Finanzierung – nach dem Urteil von Hauptgeschäftsführer Ulrich Schneider sind die Befunde der Erhebung »erschütternd«. Auch nicht gut: Ende des Jahres laufen die auf 5,5 Milliarden Euro begrenzten Zuwendungen aus Bundesmitteln aus, und für eine nahtlose Anschlussvereinbarung wird die Zeit knapp.

Es sei »schon ein Armutszeugnis, wenn es uns in diesem reichen Land nicht gelingt, jedem Kind eine gesunde Mahlzeit, bestmögliche Förderung in der individuellen Entwicklung und eine möglichst unbeschwerte Kindheit zu ermöglichen«, befand Schneider in einer Mitteilung zu d...