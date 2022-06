Freiburger Schule

Die Olympischen Sommerspiele vor 50 Jahren in München waren nicht nur die bislang letzten auf deutschem Boden. Sie waren zugleich die ersten, bei denen Teams der BRD und der DDR mit eigener Flagge und Hymne an den Start gingen. Die sportliche Rivalität zwischen beiden Staaten nahm damit nach der Ära der gemeinsamen Olympiamannschaften eine neue Dimension an, mit gehörigen Konsequenzen im Ringen um Medaillen und sportliches Prestige. In dem jüngst erschienenen Buch »Doping für Deutschland« ist nachzulesen, wie sich die DDR-Delegation im Vorfeld der Spiele dagegen wehrte, dass in München ausgerechnet ein gewisser Armin Klümper die medizinischen Kontrollen der Sportlerinnen und Sportler verantworten sollte. Just jener Sportarzt also, den die Autoren des Buchs als »Topdoper des westdeutschen Spitzensports und Profiteur des Beschweigens von Doping« bezeichnen.

»Der DDR eindeutig überlegen«

»Eigentlich waren wir zu diesen Untersuchungen im Auftrag des IOC (Intern...