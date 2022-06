Projekte machen

Wir leben inzwischen in »nachgesellschaftlichen Projektwelten«, heißt es. Der Literaturwissenschaftler Georg Stanitzek veröffentlichte 1987 in der Zeitschrift Ästhetik und Kommunikation einen erhellenden Text über »Projektmacher. Projektionen auf eine ›unmögliche‹ moderne Kategorie«. Er wies darin nach, dass nach Erscheinen des »Essay upon Projects« von Daniel Defoe (1697) eine regelrechte »Projektenperiode« begann. Defoe war bereits selbst ein Projektemacher, er scheiterte zwei Mal und kam dafür ins Gefängnis. »Entweder man wird zum Selbstmörder, Verbrecher oder Projektemacher«, schrieb er. Ähnlich wie bei Geschäftsgründungen (Startups) scheitern von zehn Projekten neun. Als Wort taucht das Projekt schon bei Shakespeare auf: Die Ermordung Hamlets wird – wohl ironisch – als »Projekt« bezeichnet.

Das Württemberger Volk sang im 18. Jahrhundert: »Er zeigte wohl Projecten vor, / die Geld eintragen müssen; / sie fielen trefflich in das Ohr, / doch musst der Bur...