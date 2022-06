Gut geölte Machtmaschine

An Rhein und Ruhr wird auf die Tube gedrückt: Wie am Freitag nachmittag bekannt wurde, haben sich CDU und Bündnis 90/Die Grünen rund sechs Wochen nach der Landtagswahl vom 15. Mai und rund zwei Wochen nach dem Beginn von Koalitionsverhandlungen grundsätzlich auf ihr erstes Regierungsbündnis in Nordrhein-Westfalen geeinigt. Die Wiederwahl von Hendrik Wüst (CDU) zum Ministerpräsidenten des bevölkerungsreichsten Bundeslandes soll bereits am 28. Juni erfolgen. Drei Tage zuvor soll der Koalitionsvertrag auf den jeweiligen Parteitagen abgesegnet werden.

Konkrete Verhandlungsergebnisse wurden zunächst nicht mitgeteilt. Statt dessen verloren sich Wüst und die Grünen-Frontfrau Mona Neubaur in Schönwetterverlautbarungen. So hätten Wüst zufolge zwei Wochen »offene, intensive und vor allem konstruktive Gespräche mit dem Rückenwind eines ausführlichen Sondierungserge...