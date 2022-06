Zum Inhalt dieser Ausgabe | Abstandsregeln aushebeln BRD-Regierung will Rechte der Länder bei Ausbau der Windenergie übergehen Bernd Müller Die Bundesregierung macht den Ausbau der Windenergie zur Chefsache und will dazu die Rechte der Länder aushebeln. Mit einem neuen Gesetzespaket plant sie, die für Windräder ausgewiesenen Flächen im Bundesgebiet auszuweiten – und dafür sollen die Abstandsregeln der Länder übergangen werden. Bislang sind weniger als ein Prozent der Fläche Deutschlands für den Ausbau der Windenergie angedacht. Nach den Plänen aus Berlin sollen nun rund zwei Prozent für Windräder reserviert werden. Um dies durchzusetzen, sollen nicht nur Planungs- und Baurecht, sondern auch das Naturschutzgesetz geändert werden. Die Abstände zwischen Windrädern und Wohngebieten werden aktuell noch von den Ländern festgelegt – und diese Regeln sollen vorerst noch bestehen bleiben. Doch sollte ein Bundesland aber seine Flächenvorgaben verfehlen, werden die Abstandsregelungen hinfällig. Aus Kreisen der Regierung hieß es, das Vorhaben solle noch am Mittwoch auf den Weg gebracht werden. Im Juni soll...

