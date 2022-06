In Seehofers Fußstapfen

Die Mitte der 80er Jahre gegründete Grup Yorum gilt als die populärste linke Musikgruppe der Türkei. Doch seit sechs Jahren ist es der Band, die auf kostenlosen Volkskonzerten in Istanbul Hunderttausende mit ihren politischen Liedern begeistert hatte, nicht mehr erlaubt, aufzutreten. Mehrere ihrer Musiker wurden inhaftiert. Auch in Deutschland hat sich in den vergangenen Jahren die Repression gegen die Band, die 2016 auf der Internationalen Rosa-Luxemburg-Konferenz auftrat, verschärft. Mehrere Konzerte wurden verboten. Und vor drei Wochen wurde der als politischer Flüchtling in Deutschland lebende Musiker Ihsan Cibelik, der der Gruppe bereits seit den 80er Jahren angehört, unter Terrorismusanschuldigung verhaftet. Er soll Kader der verbotenen militanten antiimperialistischen Revolutionären Volksbefreiungspartei-Front (DHKP-C) sein.

