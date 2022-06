Die Kosten des Tierwohls

Bisher gibt es Tierwohlkennzeichnungen auf Fleischprodukten nur auf freiwilliger Basis. Das soll sich ändern, wie der Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, Cem Özdemir (Bündnis 90/Grüne), am Dienstag ausführte.

In ihrer Koalitionsvereinbarung hatten sich SPD, Grüne und FDP auf eine verpflichtende Kennzeichnung zu den Haltungsbedingungen von Schlachttieren geeinigt. Gleichzeitig soll es ein Förderprogramm für Landwirte geben, die in mehr Tierwohl durch den Umbau ihrer Ställe und Freiflächen investieren. In einem ersten Schritt könnte in diesem Jahr eine bindende Kennzeichnung bei Schweinefleisch eingeführt werden. Die fünf Tierwohlkategorien umfassen als unterste Stufe die Beachtung der gesetzlichen Mindestanforderungen, reichen über mehr Platz für die Tiere und die Bereitstellung von Spielzeug bis zu den besten Standards wie Auslauf im Freien sowie Bio.

»Kein Landwirt möchte seine Tiere so halten, dass es ihnen schlecht geht«, stellte Minister Öz...