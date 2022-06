Länderkammer winkt Aufrüstung durch

Für mehr als eine Enthaltung reichte es nicht: Die Linke hatte sich mit ihren Koalitionspartnern in Mecklenburg-Vorpommern, Bremen, Berlin und Thüringen zur »Sondervermögen«-Abstimmung im Bundesrat am Freitag auf eine Enthaltung geeinigt. Unerwartet kam das nicht; ein einzelnes Nein – oder gar Ja – zum 100-Milliarden-Aufrüstungsprogramm für die Bundeswehr wäre eine Überraschung gewesen.

So passierte das Vorhaben der Bundesregierung von SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen die Länderkammer durch die mit Stimmen der Unionsparteien zustande gekommene Zweidrittelmehrheit für die Änderung des Grundgesetzes. Der neue Verfassungsartikel 87 a soll die Kreditaufnahme für die geplanten Bundeswehr-Anschaffungen regeln – an der sogenannten Schuldenbremse vorbei, die in allen anderen Fragen wie eine neoliberale Festung von FDP und CDU/CSU erbittert verteidigt wird. Der Bundesrat ließ anschließend auch das Bundeswehrfi...