Da brodelt etwas

Es ist nicht warm

aber es könnte warm sein

Erich Fried

Eine Oper als Auslöserin einer Revolution? Das gab’s nur einmal: Als »La muette de Portici« (Die Stumme von Portici) am 25. ­August 1830 in Brüssel aufgeführt wurde, nahm das Publikum, bereits angestachelt durch das Freiheitsduett im zweiten Akt (»Lieber den Tod als ein schimpfliches Leben in Sklaverei!«), den Schluss des dritten Akts mit dem Sieg der aufständischen Neapolitaner über das anrückende königliche Militär (»Soll diese Tyrannei noch länger bestehn?« – »Der Rache Tag ist da! Bringt Waffen her! Erbebet, ihr Tyrannen!«) wörtlich, rief »Aux armes! An die Waffen!«, stürmte aus dem Theater und startete eine Rebellion gegen die ungeliebte niederländische Herrschaft, die zur Belgischen Revolution und letztlich zur Unabhängigkeit Belgiens führte. Und auch im Paris der Revolutionsjahre 1830 und 1848 soll diese Oper das Publikum auf die Barrikaden getrieben oder doch zumindest revolutionäre Gefühle gewec...