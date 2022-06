Gegründet 1947 Sa. / So., 4. / 5. Juni 2022, Nr. 128

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Bonifatius – Mönch und Prediger Wie das Christentum die Kultur beeinflusste: Kaum ein Kirchenmann hat damit mehr zu tun als der in Südengland geborene Bonifatius. Der Mönch bekehrte im 8. Jahrhundert unzählige Heiden. 754 wurde er dann auf dem Weg zu einer Firmung friesischer Christen erschlagen. Moin, Moin. BRD 2022. Arte, Sa., 20.15 Uhr Die Farbe des Horizonts Unterwegs kann einem viel zustoßen. Die Abenteurerin Tami lernt auf Tahiti den Segler Richard kennen. Nachdem sie auf See in einen Hurrikan geraten sind, wacht Tami auf dem zerstörten Boot auf und entdeckt, dass Richard schwer verletzt ist. Spannend, aber auch etwas sentimental. USA/Island/Hongkong 2018. ZDF, Sa., 23.30 Uhr Die Dolmetscherin Intelligenter Politthrill...

