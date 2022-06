Die drohende Blamage

Der Protest zahlreicher Länder gegen die Ausgrenzung Kubas, Nicaraguas und Venezuelas beim Amerikagipfel hat in Washington Alarm ausgelöst. Wie die argentinische Tageszeitung Pagina 12 am Mittwoch berichtete, wurde der Sonderberater des Weißen Hauses, Christopher Dodd, beauftragt, die Staats- und Regierungschefs der Region »um ihre Zusammenarbeit zu bitten«. Nach Treffen mit dem brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro und dessen chilenischem Amtskollegen Gabriel Boric erhielt er deren Zusage, dass beide teilnehmen werden. Auch Argentiniens Staatschef Alberto Fernández will nächste Woche nach Los Angeles reisen.

Als derzeitiger Präsident der 33 Mitglieder zählenden »Gemeinschaft Lateinamerikanischer und Karibischer Staaten« (CELAC) wolle er denen eine Stimme verleihen, die den Ausschluss einzelner Länder verurteilen, erklärte Fernández. Dazu gehören die 14 Mitgliedstaaten der Karibischen Gemeinschaft (Caricom), die ankündigten, nicht oder nur mit Beobac...