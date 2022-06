»Befreiung und soziale Agenda gehen Hand in Hand«

Die UNO schlug 1991 vor, den Westsahara-Konflikt durch ein Referendum über den künftigen Status des von Marokko besetzten Gebiets zu lösen. Was ist aus diesem Plan geworden?

1991 gab es die Resolution 690 des UN-Sicherheitsrates, mit der die Mission Minurso begründet und der Waffenstillstand besiegelt wurde. Marokko und die Frente Polisario einigten sich darauf, dass die von der spanischen Verwaltung 1974 durchgeführte Volkszählung als Grundlage dafür dienen sollte. Doch leider ging Marokko mit der Zeit dazu über, nicht nur Meinungsverschiedenheiten über die Identifizierung der Stimmberechtigten zu äußern, sondern das Referendum selbst abzulehnen. Rabat erkannte, dass eine Befragung der Sahrauis zur Unabhängigkeit führen würde. Seither befinden wir uns in einer Pattsituation. In den letzten 30 Jahren gab es viele Resolutionen, die Marokko auffordern, das Referendum zuzulassen, doch in seiner ablehnenden Haltung erhielt Rabat Unterstützung durch mächtige St...