Zum Inhalt dieser Ausgabe | Die Welt, in der wir leben Rafael Nadal besiegt Novak Djokovic im Viertelfinale der French Open Peer Schmitt Wie ein Besessener begann Rafael Nadal das Viertelfinale der French Open gegen den Titelverteidiger und Weltranglistenersten, seinen ewigen Rivalen Novak Djokovic (Gesamtbilanz zwischen den beiden nunmehr 30:29 für den Serben). Nach einer guten halben Stunde führte er 6:2, 3:0, 30:15 bei eigenem Aufschlag und sah schon wie ein fast sicherer Sieger aus. Dann spielte Nadal einen allzu lässigen Stoppball, der im Netz landete. Djokovic gelang das erste Rebreak. Er kommentierte es mit einem enigmatischen Grinsen. Bei 3:2 war das Match dann auf seinem Höhepunkt. Über 20 Minuten dauerte das Service Game, in dem Djokovic seinen fünften Breakball schließlich zum 3:3-Ausgleich verwandelte. Von da an bestimmte der Serbe das Match. Er hatte seine Taktik geändert, nahm die Bälle früher, schlug vor allem seine Vorhand mit unglaublichem Druck. Seine Vorhand cross court und die Rückhand die Linie entlang waren plötzlich effektive Mittel, Nadal zu beherrschen und zu besie...

