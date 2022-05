Reschke, Hinze, Borbach

»Man kann, man soll, man muss auch und gerade bei Übersetzungen den gesamten Reichtum der deutschen Sprache einsetzen, um die vielfältigen Ausdrucksmittel des Originals optimal wiederzugeben«, stellte Thomas Reschke in einem Gespräch mit dem Magazin fest, als er 45 war. Am Sonnabend wird der Übersetzer russischsprachiger Literatur doppelt so alt. Der aus Danzig stammende und in Ludwigslust aufgewachsene Slawist hat sich in die Stilistik von tatarischen, georgischen, mittelasiatischen Autoren hineingedacht. Auszeichnungen wie der Weiskopf-Preis in den 70erJahren oder der Übersetzerpreis von NRW 2001 zeugen davon, aber am schönsten bleibt die Anerkennung der übersetzten Verfasser. »Meinem Mitautor mit Anerkennung und Dankbarkeit« lautet die Widmung von Alexej Arbusow in einem Dramenband, denn Reschke hat auch viele Stücke übersetzt. Besonders lagen und liegen ihm hintergründige Autoren wie Wassili Aksjonow oder Bulat Okudschawa und Satiriker wie Ilja Ilf u...