Schiffe kapern

Die Regierungen der USA und ihrer Verbündeten bestehen darauf, dass in der Welt völlig unterschiedliche Rechtsstandards zu gelten haben: der eine für sie, der andere für alle übrigen Staaten. US-Außenminister Antony Blinken verurteilte am Montag in einem Telefongespräch mit seinem Athener Amtskollegen »auf das Allerschärfste« die Übernahme zweier unter griechischer Flagge fahrender Öltanker im Persischen Golf durch die iranischen »Revolutionsgarden« am vergangenen Freitag. Blinken beklagte dabei auch »Irans ständige Übergriffe« gegen ausländische Schiffe als »Bedrohung der Sicherheit der Meere und der Weltwirtschaft« und forderte die »sofortige Freigabe der beiden Schiffe«.

Das Auswärtige Amt der BRD wiederholte den Text wie üblich fast wortgleich: »Das Vorgehen Irans« sei »ein nicht zu rechtfertigender Eingriff in die zivile Schiffahrt«. Teheran wurde aufgefordert, »die Schiffe und ihre Besatzung unverzüglich freizugeben und die freie Schiffahrt und marit...