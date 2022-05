Zum Inhalt dieser Ausgabe | Über Moor und Marsch Verhandlungsbeginn zu »Küstenautobahn« A 20. Bündnis und Umweltschützer kritisieren Bauvorhaben Burkhard Ilschner Es geht los. Nach wiederholten Vertagungen hat am Dienstag vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig die Verhandlung über die Planung der sogenannten Küstenautobahn A 20 begonnen: Es geht um den Planfeststellungsbeschluss für den ersten Abschnitt der Trasse zwischen den Orten Westerstede im Landkreis Ammerland und Jaderberg im Landkreis Wesermarsch. Gegen das Vorhaben geklagt haben ein betroffener Landwirt und der Umweltschutzverband BUND, beide sind Teil des überregionalen zivilgesellschaftlichen Bündnisses »A 20 nie!«, das seit Jahren gegen das Vorhaben mobilisiert. Geplant ist, die aus der Uckermark kommende, bislang beim schleswig-holsteinischen Bad Segeberg endende Bundesautobahn A 20 zunächst zur Elbe, dann per Tunnel unter dem Fluss hindurch und weiter gen Westen zu führen, bis sie bei Westerstede in die A 28 mündet. Seit Jahrzehnten wirbt ...

Artikel-Länge: 3720 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen