Politische Substanz bedroht

Am 26. März hat der Parteivorstand von Die Linke beschlossen, den Ältestenrat der Partei im Mai neu zu berufen. Vorausgegangen war dem Beschluss die Skandalisierung eines Satzes über den Charakter des Ukraine-Krieges in der Mitteilung über die Beratung des Ältestenrates vom 17. März. Ende April sollte der Vorstand über die Struktur und zukünftige Arbeitsweise des Gremiums beraten. Weder diese Beratung noch die Neuberufung haben bislang stattgefunden. Den Tätigkeitsbericht des Ältestenrates an den bevorstehenden Bundesparteitag, der jW vorliegt, hat deshalb der »alte« Ältestenrat vorgelegt. Wir dokumentieren hier nachfolgend Auszüge aus den abschließenden Schlussfolgerungen. (jW)

Die Partei war noch nie zuvor in ihrer Existenz und politischen Substanz so bedroht wie gegenwärtig. Wir müssen alles unternehmen, damit wir die Krise überwinden. Der abtretende Ältestenrat ist von der Notwendigkeit und der Exi...