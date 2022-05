Mélenchon greift an

Die »Zerschlagung des Präsidentialismus« – kein geringeres Ziel hat sich Frankreichs versammelte politische Linke für die Parlamentswahlen am 12. und 19. Juni gesetzt. Die hinter ihrem neuen Anführer Jean-Luc Mélenchon formierte »Nouvelle Union populaire, écologiste et sociale« (NUPES) erklärte die beiden Wahlgänge zur »dritten Runde« – nach den beiden verlorenen Stimmabgaben vom April, bei denen zum zweiten Mal nach 2017, diesmal als amtierender Staatschef, Emmanuel Macron Sieger blieb. In einem am Freitag in der Pariser Tageszeitung Libération veröffentlichten Text beschreibt Mélenchon seinen Plan als einen »großen Coup« gegen das seit sieben Jahrzehnten gepflegte politische System Frankreichs, in dem einer einzigen Person – einer Art Präsidentenkönig – nahezu alle Macht im Staat zur Verfügung steht.

Dem Amt des Staatschefs wohnt im Frankreich der Fünften Republik eine Entscheidungshoheit inne, die seinem Repräsentanten – sobald er für fünf lange Jahre g...