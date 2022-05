»Es droht ein umweltpolitischer Alptraum«

Die Gemeinde Rüdersdorf östlich von Berlin stellt sich quer, will eine Abfalldeponie zwischen den Ortsteilen Herzfelde und Hennickendorf verhindern. Zunächst, wer will was in welchem Ausmaß deponieren?

Antragsteller für die geplante Deponie ist die HKV, Herzfelder Kreislaufwirtschafts- und Verwertungs GmbH in Rüdersdorf-Herzfelde. Die Deponiebeantragung erfolgt mit einem Planfeststellungsantrag für die Errichtung und den Betrieb einer Anlage der Deponieklasse 0 nach entsprechender Deponieverordnung (DepV).

Die HKV beabsichtigt, die Deponie nach Inbetriebnahme 17 Jahre lang aufzuschütten. Bauschutt in einem Gesamtvolumen von rund 5.860.000 Kubikmeter auf einer Gesamtfläche von mehr als 40 ­Hektar. Anders ausgedrückt: Die Halde würde dann 400 Meter lang und 40 Meter hoch sein. Um diesen Berg zu errichten, bedarf es in summa etwa 345.000 Lkw-Ladungen, die sicherlich zum Großteil auch aus Berlin kommen werden.

Welche Stoffe sollen denn auf dieser Halde entsorgt...