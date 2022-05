Google gegen Amazon

Eine Handvoll US-Megakonzerne kontrolliert die globale Digitalwirtschaft nahezu komplett: Alphabet (Google), Amazon, Apple, Meta (Facebook) und Microsoft. Während in den USA die Debatte um Plattformregulierung noch in den Kinderschuhen steckt und die EU in diesem Jahr mit dem Digital Services Act und dem Digital Markets Act erste Regulierungsmaßnahmen ergreift, haben die »Big Five« eine Dominanz etabliert, die schwer zu brechen ist. Doch auch zwischen den Giganten läuft der Kampf. Derzeit bereitet Google einen Schlag gegen Amazon vor. Vergangene Woche verkündete Google-Manager William »Bill« Ready im Rahmen einer Konferenz einen Strategiewechsel, der in der Führungsetage von Amazon nur als Frontalangriff interpretiert werden kann.

Den Ankündigungen zufolge, über die das Handelsblatt am Freitag berichtete, sollen Kunden zu Produkten, die sie mit der Google-Suchfunktion entdecken, direkt weitere Informationen sowie 3D-Ansichten abrufen können. Zudem soll es ...