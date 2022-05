Handaufhalter des Tages: Donald Trump

Die Macht der National Rifle Association (NRA) in den USA ist am ehesten vergleichbar mit der des ADAC in Deutschland. Letzterer Club hat über 20 Millionen Mitglieder und garantiert deutschen Bleifüßlern, dass sie legal mit 250 Sachen oder mehr – ungeachtet anderer Verkehrsteilnehmer – über die Autobahn ballern dürfen. Die Bewahrung dieser fortschrittlichen Errungenschaft haben sich Lobbyisten, die hierzulande Interessenvertreter heißen, auf die Fahnen geschrieben und veranlassen Politiker mit allerlei Mitteln, das Thema Tempolimit auf die lange Bank zu schieben.

Von Korr...