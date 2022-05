Passt nicht ins Bild

Der UN-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet schlägt Unmut entgegen. Schon der Beginn ihrer »umstrittenen« sechstägigen Reise in die Volksrepublik und dort vor allem in die autonome Region der uigurischen Nationalität in China war von Kritik überschattet. Nach dem Ende des Besuchs am Sonnabend hieß es nun, Bachelet habe nur »vorsichtige Bilanz« (Tagesschau.de) gezogen und sei vor Kritik an China »zurückgeschreckt« (FAZ). Dabei hat die Kommissarin nur eine differenzierte Sicht auf die Lage vor Ort präsentiert.

Zunächst musste Bachelet bei der abschließenden Pressekonferenz versichern, dass sie ihre Gespräche in Xinjiang ohne Beaufsichtigung durch die Behörden hatte führen können. Sie betonte auch, dass ...