Keine Tabus mehr in Tokio

Typisch Japan, könnte man sagen. Ohne eine breite Diskussion in der Öffentlichkeit oder im Parlament abzuwarten, verkündete Premier Fumio Kishida am vergangenen Montag während des Gesprächs mit dem US-amerikanischen Präsidenten Joseph Biden, der Inselstaat werde seine Militärausgaben deutlich erhöhen. Vorausgegangen war diesem Versprechen Ende April einzig eine Empfehlung der zuständigen Kommission in Kishidas liberaldemokratischer Regierungspartei, den Verteidigungsetat innerhalb von fünf Jahren von derzeit rund einem auf zwei Prozent des Bruttoinlandprodukts anzuheben.

Natürlich gab es schon seit langem Druck aus den USA, dem Japan mit Verweis auf die Friedensverfassung bisher einigermaßen standhalten konnte. Doch der Pazifismus als identitätsstiftende Botschaft an die Welt scheint in der japanischen Bevölkerung immer weniger zu verfangen. Schuld daran ist nicht nur der Ukraine-Krieg, sondern ...