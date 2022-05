Konfrontation in Islamabad

Einsatzkräfte haben am Mittwoch in Islamabad Demonstranten angegriffen: Mit Tränengas gingen sie laut Berichten lokaler Medien gegen Steine werfende Anhänger des früheren Premierministers Imran Khan vor. Zuvor war die Hochsicherheitszone der pakistanischen Hauptstadt, wo sich das Parlamentsgebäude, die Amtssitze des Präsidenten und des Regierungschefs befinden, abgeriegelt worden. Bereits am Dienstag waren laut Innenminister Rana Sanaullah mehr als 1.700 Anhänger Khans bei Razzien festgenommen worden. Dabei soll in der Stadt Lahore ein Polizist getötet worden sein.

Der frühere Premier und seine Partei Tehreek-e-Insaf (PTI) hatten für den Mittwoch zu Protesten und einem Marsch auf das Parlament aufgerufen. Er fordert Neuwahlen und stellte der Regierung Premier Shehbaz Sharif, getragen von dessen eigener Pakistanischer Muslimliga-Nawaz (PLM-N) und der Pakistanischen Volkspartei (PPP) unter Einschluss kleinerer Bündnisp...