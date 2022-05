Gegründet 1947 Sa. / So., 28. / 29. Mai 2022, Nr. 122

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Ohne Umweg zum Abwrackstrand Ermittlungen wegen Verschrottung von Schiffen. Präsidentin des Verbands Deutscher Reeder verwickelt Burkhard Ilschner Die Nichtregierungsorganisation »Shipbreaking Platform« kämpft seit langem gegen die menschenunwürdigen und ökologisch verheerenden Praktiken des Abwrackens ausgedienter Handelsschiffe an den Stränden (vor allem) von Pakistan, Indien und Bangladesch. Seit 2009 sind dort nach Angaben der NGO 7.073 Schiffe zerlegt worden, 430 Arbeiterinnen und Arbeiter hätten dabei ihr Leben verloren. Am Dienstag berichtete der Norddeutsche Rundfunk (NDR) nun auf Grundlage von mit der Süddeutschen Zeitung betriebenen Recherchen, die Kieler Staatsanwaltschaft habe wegen illegalen Abwrackens im indischen Alang Anklage gegen zwei Verantwortliche einer Rendsburger Reederei erhoben – damit beschäftigt diese Praxis, sich eines Schrottschiffs zu entledigen, erstmals ein deutsches Gericht. Parallel, so der NDR, liefen in dieser Sache Ermittlungen gegen Inhaber und Geschäftsführung der Hamburger Reederei Peter Döhle (PD), die den Rendsburgern bei dem Coup geholfen haben sollen. Pikan...

Artikel-Länge: 3358 Zeichen

