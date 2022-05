Hausgemachte Probleme

Erneut hat der Verband Schiffbau und Meerestechnik (VSM) sich über »unfaire« Konkurrenz aus Fernost beklagt; gemeint sind vor allem China und Südkorea. Alle Jahre wieder, so auch bei der aktuellen Jahrespressekonferenz des Branchenverbandes am Montag in Hamburg, wird es wiederholt. Aber erneut blieb ungesagt, dass die Misere selbstverschuldet ist, der Großschiffbau ist nicht abgewandert, sondern wurde quasi ausgelagert.

Der Reihe nach: Laut VSM haben Deutschlands Reeder 2021 Schiffsneubauten im Wert von rund vier Milliarden US-Dollar bestellt. 55 Prozent der Aufträge, so Verbandschef Harald Fassmer, seien an chinesische Werften gegangen, 44 Prozent an Unternehmen aus Südkorea – und nur ein Prozent blieb in der EU. Und dies, »obwohl die Reedereiwirtschaft durch erhebliche Steuermittel unterstützt« werde. Dieses Missverhältnis sei in etwa auf ganz Europa übertragbar, weltweit seien insgesamt 85 Prozent aller Neubauorders an Werften dieser beiden Staaten verg...