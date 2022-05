Zum Inhalt dieser Ausgabe | Beilage des Tages: Schwarz-grüne Koalition Jan Greve Krisen, Kriege, Kapitalismus: Würde man Hoffnung setzen in die Problemlösungskompetenz des bürgerlichen Parlamentsbetriebs, man wünschte sich in diesen Zeiten besonnene Politiker. Immerhin: Friedrich Merz trägt seit einigen Wochen Brille und sieht seitdem manchmal nachdenklich aus. Dagegen bleibt das Brett vor den Augen von Olaf Scholz stabil. Und dann sind da noch die politisch kurzsichtigen Robert Habeck, seines Zeichens Misswirtschaftsminister, und Annalena Baerbock, Chefin des Aufrüstenden Amtes. Das Ergebnis: Die Ampel tischt uns ihre »Zeitenwende« auf, und die ...

Artikel-Länge: 1811 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen