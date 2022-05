Eine Sache von Jahren

Der rechte niederländische Ministerpräsident Mark Rutte macht der Ukraine wenig Hoffnung auf eine schnelle EU-Mitgliedschaft. »Ich bin gegen eine Abkürzung«, sagte er am Montag im Parlament. Eine solche Bevorzugung sei nicht fair gegenüber den Staaten, die schon viel länger auf den Beitritt warten. Das meldete die niederländische Nachrichtenagentur ANP.

In der Debatte ging es um den bevorstehenden Sondergipfel der Staats- und Regierungschefs der EU am kommenden Montag und Dienstag in Brüssel. Rutte zufolge gelte sowohl für die Ukraine als auch Georgien und Moldau prinzipiell dasselbe wie für alle Länder in Europa: Sie hätten einen Anspruch darauf, der EU beizutreten – sofern sie die Bedingungen erfüllen.

Rutte stellte gleichwohl fest, dass die Ukraine auch vor dem Krieg »sehr weit von europäischen Werten entfernt war, wenn es um Korruption, Pressefreiheit und Menschenrechte ...