Bedingungen der Arbeitssucht

Nicht wenige Menschen können von Maloche, Stress und Selbstüberforderung gar nicht genug bekommen. Nach einer aktuellen Studie im Auftrag der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung leidet jeder zehnte Beschäftigte in Deutschland unter Arbeitssucht. Die Betroffenen arbeiteten »nicht nur sehr lang, schnell und parallel an unterschiedlichen Aufgaben, sie können auch nur mit schlechtem Gewissen freinehmen und fühlen sich oft unfähig, am Feierabend abzuschalten und zu entspannen«, heißt es in einer Pressemitteilung zu der am Mittwoch veröffentlichten Analyse. Unter sogenannten Führungskräften sind die fraglichen Symptome demnach besonders verbreitet. In Unternehmen mit betrieblicher Mitbestimmung tritt das Phänomen seltener auf.

Die Untersuchung stützt sich auf eine Befragung von 8.000 Erwerbspersonen unterschiedlicher Branchen durch ein Forscherteam des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) und der Technischen Universität Braunschweig. Die Daten stammen a...