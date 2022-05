Big Bang Theory

Einen wunderschönen guten Morgen! In der Liga MX wurden die Finalisten des Torneo Clausura ermittelt, der 107. Profimeisterschaft Mexikos im Balltreten für Jungs.

Zunächst qualifizierten sich, nachdem die 18 Teams je einmal gegeneinander gespielt hatten (ohne Rückkampf), die ersten vier direkt für die Viertelfinals. Die Teams, die auf den Rängen fünf bis zwölf landeten, durften in einem Play-off-Match nachsitzen, bei dem das jeweils besser plazierte Team das Heimrecht hatte. So hätte also der Zwölfte, Mazatlán aus Sinaloa, mit einem guten Tag mal so eben den Fünftplazierten des regulären Campeonats, Puebla, bei einem kleinen Betriebsausflug kurz hinter die Schützengräben der Hauptstadt eliminieren können. Monatelang faulenzen und dann den Big Bang landen, so mögen es die Mariachis. Mazatlán ist übrigens ein Wort aus der Sprache der Nahuatl und bedeutet »Platz des Hirsches«.

Beinahe wäre den Hirschheinis tatsächlich der große Coup gelungen. Nach 0:2 Rückstan...