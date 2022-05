Re: Heimatlos und ungeliebt

Syrische Flüchtlinge in der Türkei

Über dreieinhalb Millionen Syrerinnen und Syrer sind seit Beginn des Bürgerkriegs in die Türkei geflohen: so viele wie in kein anderes Land. Viele haben sich eingelebt und arbeiten in Großstädten. Andere hausen in Hütten oder Zelten und sind erbärmlich arm.

Arte, Mi., 19.40 Uhr

Männertreu

Wohl zum »Herrentag«: Georg Sahl, einer der letzten großen, stinkreichen und erzreaktionären Zeitungspatriarchen, bekommt über die Frankfurter Oberbürgermeisterin das Angebot unterbreitet, Bundespräsident zu werden. So läuft das eben. Mit Matthias Brandt. D 2014.

Das Erste, Mi., 20.15 Uhr

Der Wert des Menschen

Der gelernte Maschinist Thi...