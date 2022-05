Kampf gegen Kriminalisierung

Am Sonnabend hat in der sizilianischen Küstenstadt Trapani der Prozess gegen Crewmitglieder des Seenotrettungsschiffs Iuventa begonnen. Es ist der bislang größte Prozess gegen die zivile Seenotrettung. Angeklagt sind vier deutsche Mitglieder der Besatzung, die 2016 und 2017 auf dem Schiff für das europäische Netzwerk »Jugend rettet« im zentralen Mittelmeer im Einsatz waren. Ihnen wird »Beihilfe zur irregulären Einreise« vorgeworfen. Fünf Jahre Ermittlung waren dem Prozessauftakt vorausgegangen, der unter Ausschluss der Öffentlichkeit abgehalten wurde.

Gegenstand der Voranhörung am Wochenende waren Verfahrensfehler bei der Benachrichtigung der Angeklagten durch die Staatsanwaltschaft. Die Verteidigung hätte außerdem gefordert, den Prozess der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, erklärte Sascha Girke, einer der vier Angeklagten am Montag gegenüber jW. Der Richter habe sich hierzu offen gezeigt, die Staatsanwaltschaft hingegen verwehrte sich, so Girke. Darüb...