Gegenwind für Boric

Außen hui, innen pfui: So lässt sich der Eindruck von Chiles Präsidenten Gabriel Boric nach zweieinhalb Monaten im Amt zusammenfassen. Am Montag nahm das US-Magazin Time den jungen Staatschef in seine Liste der 100 einflussreichsten Personen der Welt auf. Zur Begründung hieß es, der »Sieg des früheren Studentenführers« bei der Präsidentschaftswahl habe »einen Richtungswechsel für die Wirtschaft Chiles und möglicherweise der Welt markiert«. In der Nacht seines Wahlerfolgs habe Boric versprochen: »Wenn Chile die Wiege des Neoliberalismus war, wird es ebenso dessen Grab sein!«

Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter feierte die KP-Abgeordnete und Regierungssprecherin Camila Vallejo, deren Partei zusammen mit der Frente Amplio die Kandidatur von Boric unterstützt hatte, die Time-Nominierung des Präsidenten als »Anerkennung für die gesamte Regierung«. Doch während Boric im Ausland Anerkennung genießt, hat sich der Wind in Chile selbst gedreht. Die Euphorie, die s...