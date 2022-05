Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Re: Die neuen Jägerinnen Abschied vom Lodenfilz Die Jagd ist jetzt des Bürgers Lust. Töten als Networkingevent und einfach mal alles rauslassen, was das Magazin hergibt. Die Zahl der Jagdscheinabsolventen hat sich in den vergangenen zehn Jahren verdoppelt, geangelt wird auch wie verrückt. Eine neue Generation von Ballermännern wächst heran. Es sind dabei allerdings zunehmend junge Frauen, die auf diese Weise einen Zugang zur Natur des Geschäfts suchen. Viele von ihnen wollen nur noch Fleisch essen, das sie selbst erlegt haben. D 2020. Arte, 19.40 Uhr Ein Sommer an der Havel Einen Sommer lang fahren der blaue Robur-Bus und Besitzer Reinhard Rogge entlang der Havel bis zur Mündung. Die zweite Hälfte des Weges führt vom Wannsee über Potsdam, nach Brandenbur...

Artikel-Länge: 2369 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen