Doppelschlag der Korrupten

Die Proteste ließen nicht lange auf sich warten: Nachdem am 14. Mai in Guatemala-Stadt der als regierungsnah geltende Walter Mazariegos zum Rektor der staatlichen Universität San Carlos (Usac) gewählt worden war und der rechte Staatschef Alejandro Giammattei nur zwei Tage später Consuelo Porras erneut zur Generalstaatsanwältin ernannt hatte, kam es im ganzen Land zu Protesten. Am Freitag demonstrierten Studierende in der Hauptstadt in einem »Marsch für die Würde und die Autonomie« durch das Unversitätsviertel. Laut Veranstaltern nahmen 5.000 Personen teil. In Guatemalas zweitgrößter Stadt Quetzaltenango, besetzten am Sonnabend Studierende und Unterstützer den landesweit zweitgrößten Usac-Campus.

Gegenüber jW erklärte ein Studierendenvertreter, der anonym bleiben wollte, die Besetzung werde fortgesetzt, bis es »transparente Neuwahlen« der Universitätsleitung gibt. Die Wahlen zum Rektor der Usac hatten bereits im April für breite Empörung gesorgt. Der Mensch...