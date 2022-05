Investoren in den Startlöchern

Die Diskussion um ein Embargo gegen russisches Erdöl geht weiter, und mit ihr wächst auch die Sorge um die rund 1.200 Arbeitsplätze in der PCK-Raffinerie in Schwedt (Oder). Mit einer Aktion rief die Fraktion von Die Linke im Brandenburger Landtag am Montag nach finanziellen Hilfen von Bund und Land: Es müsse eine Garantie für Beschäftigung, Lohn und Gehalt geben.

Am Sonnabend hatten die Ministerpräsidenten der ostdeutschen Bundesländer mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) konferiert und sich über die aktuelle Lage der Energieversorgung ausgetauscht. Dabei ging es auch um die PCK-Raffinerie. Doch konkrete Ergebnisse der Unterredung wurden nicht bekannt. Man kommentiere »vertrauliche Gespräche« grundsätzlich nicht, hieß es lapidar aus dem Bundeswirtschaftsministerium. Nur eines dürfte zum jetzigen Zeitpunkt klar sein: Einfache Lösungen gibt es nicht – aber ohne eine Enteignung des Mehrheitseigners Rosneft dürfte es überhaupt keine Lösung geben...