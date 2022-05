Zum Inhalt dieser Ausgabe | Hinter der Hecke Wie er sich windet: Der Schlauch und die Mauer Ken Merten Merke: Ein Moskitonetz funktioniert nur dann, wenn die Mücken auf der Außenseite sind. Ich zerquetsche drei, mein Blut klebt an meinen Händen. Es ist die Zeit im Jahr, in der Mangos von den Bäumen fallen. Man will sie nicht auf den Kopf haben. Das Warten auf die Guagua ist mit Gefahr und Glück verbunden, denn vor wem die Mango herunterfällt, dem gehört sie dann. Ich hatte einer Freundin versprochen, einer Bekannten von ihr Euros mitzubringen, also fahre ich von der technischen Uni aus stadteinwärts. Die Wohnung der Bekannten ist im elften Stock. Kein Fahrstuhl. Sie selbst ist grad nicht da. Ihr Mann öffnet mir, ja, ich hätte gern etwas Wasser, ja, gerne kalt. Während ich trinke, schaue ich aus dem Fenster: zuerst ein Hotelpool, mit einem einsamen Touristen, der rückenschwimmend seinen Bauch gen Himmel reckt; dahinter ein Streifen vom Malecon mit dem glattgelaufenen Gehweg und den Anglern, die auf der Ufermauer stehen, dann das Meer, ein kleines Boot der Mar...

Artikel-Länge: 4289 Zeichen

