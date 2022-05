Der beschwiegene Krieg

Während die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit auf den Krieg in der Ukraine gerichtet ist, hat die türkische Regierung eine neue Welle von Angriffen in Kurdistan losgetreten. Am späten Abend des 17. April 2022 verkündete das türkische Verteidigungsministerium den Beginn einer neuen Offensive im Nordirak. Auch der Norden Syriens und das Sengalgebirge werden immer wieder von schweren Auseinandersetzungen erschüttert. Wie hat sich die türkische Aggression in den letzten Jahren entwickelt und warum ist der aktuelle Krieg für beide Seiten entscheidend?

Seitdem die Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) 1984 den Beginn des bewaffneten Kampfes verkündete, ist jeder neue Frühling gleichbedeutend mit einer neuen Runde der Auseinandersetzung zwischen der kurdischen Guerilla und der türkischen Armee. Mit dem Einsetzen der Schneeschmelze werden die Bergregionen im Nordirak und dem Südosten der Türkei zum Schauplatz heftiger Gefechte. Wie auch in den vergangenen Jahren hat...