»Urban Gardening« (II)

Ein alter Araber, der seit mehr als 40 Jahren in Chicago lebt, würde gerne in seinem Garten Kartoffeln pflanzen, aber er ist allein und alt und schwach. Sein Sohn studiert in Paris. Er schreibt eine E-Mail an ihn: »Lieber Achmed, ich bin sehr traurig, weil ich in meinem Garten keine Kartoffeln pflanzen kann. Ich bin sicher, wenn Du hier wärest, Du könntest mir helfen, und für mich den Garten umgraben. Ich liebe Dich. Dein Vater«. Am folgenden Tag erhält der alte Mann eine E-Mail: »Lieber Vater, bitte berühre nicht den Garten. Dort habe ich ›die Sache‹ versteckt. Ich liebe Dich auch. Achmed.« Um vier Uhr morgens kommen US Army, Marines, FBI und CIA zum Haus des alten Mannes. Sie graben den Garten um, suchen überall, aber finden nichts. Enttäuscht ziehen sie wieder ab. Am folgenden Tag erhält der alte Mann wieder eine E-Mail von seinem Sohn: »Lieber Vater, sicherlich ist jetzt Dein Garten komplett umgegraben, und Du kannst die Kartoffeln pflanzen. Mehr konn...