SPD wiederholt sich immer zweimal

Samstag, 14. Mai

327 Mitarbeiter der deutschen »Sicherheitsbehörden«, also Polizisten, Zöllner und Spitzel, sind als Faschisten entlarvt worden. Steht in einem Bericht des Bundesinnenministeriums. Nur 327, gottlob, die übrigen verhalten sich wie immer: Sie klatschen Zecken, filzen Fremde, warnen pädophile Nazikader vor der Razzia, schreiben Drohbriefe, horten Waffen und bereiten den Umsturz vor.

Sonntag, 15. Mai

Die Ergebnisse des Eurovision Song Contest: Gewonnen hat die Ukraine, letzter wurde der deutsche Teilnehmer (Name unwichtig). Der Fisch singt immer vom Kopfe her. Warum sollten unsere Schlageraffen beim ESC besser performen als unsere Spitzenpolitiker im TV? Die Darsteller in den Sondersendungen zur NRW-Wahl wären bei einem Talentwettbewerb in der niedersächsischen Provinz allesamt mit Hufeisen beworfen worden.

Contestsiegerin Mona Neubaur von den Grünen antwortete wie ferngesteuert mit auswendig gelernten Statements, die jeweils nicht zur Frage passt...