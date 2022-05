Wohnen und verteidigen

An diesem Sonnabend wird in Australien gewählt, laut Umfragen liegt die oppositionelle Labor Party in einem zuletzt immer enger werdenden Rennen mit der regierenden Liberal-Nationalen Koalition knapp vorn. Labor setzte unter der Führung von Anthony Albanese auf eine Kampagne, die vor allem die gegenwärtige Unbeliebtheit von Premier Scott Morrison nutzen will, um die neunjährige Herrschaft der Konservativen zu beenden.

Thematisch dominierten in den Kampagnen Fragen der steigenden Lebenshaltungskosten der nationalen Sicherheit und des Klimawandels. Gegenwärtig ist Australien mit einer beträchtlichen Wohnungskrise konfrontiert. Im Jahr 2021 stiegen die Preise für Häuser in den Großstädten im Durchschnitt um 25 Prozent, wie die britische Tageszeitung The Guardian im Dezember berichtete.

Die Liberalen kündigten am vergangenen Sonntag an, das Wohnungsangebot zu erhöhen. Wie die Nachrichtenagentur Reuters meldete, würden die Maßnahmen auch darauf abzielen,»ältere ...