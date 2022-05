Pseudodeal im Cockpit

Kurzer Prozess bei der Lufthansa-Tochter Germanwings: Am Mittwoch erhielten exakt 281 Piloten ihre betriebsbedingte Kündigung. Dem Fachportal Aero zufolge betrifft es 200 Kapitäne und 40 Erste Offiziere, ferner 41 Piloten, »die um den Jahreswechsel 2019/2020 von Eurowings über eine separate Tarifschiene zu Germanwings gewechselt waren«. Die Arbeitsverhältnisse enden demnach nach mehrmonatiger Kündigungsfrist und ohne Abfindung – für einen Sozialplan hatte Lufthansa kein Geld in der Kasse.

Der Pseudodeal: Die Kranich-Airline wolle allen Gekündigten einen »Wechsel in neue Beschäftigungsverhältnisse« anbieten, zitierte Aero am Donnerstag eine Unternehmenssprecherin. Über den Umweg einer »Zwischengesellschaft«. Ein Prozedere, was bei der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) Unmut auslöst. Der VC-Vizepräsident Arne von Schneidemesser bezeichnete am Donnerstag in einer Pressemitteilung die »technischen Kündigungen« als »sozial unverantwortlich und untern...