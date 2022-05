Akt der Befreiung

Gleich die ersten Sätze des Romans »Wenn ich euch verraten könnte« von Lea Draeger machen klar, dass das keine leichte Lektüre wird. Vielmehr werden die Lesenden mitten hineingestoßen in eine düstere Familiengeschichte: »Als mein Großvater zwölf Jahre alt war, erhängte sich mein Urgroßvater am Deckenbalken seiner Backstube mit einer Hundeleine. Die Füße schwebten über dem Arbeitstisch. Er schaute starr von oben hinunter auf sein Kind.« Die Ich-Erzählerin des Romans ist die Enkelin eben jenes Großvaters, der den grausigen Fund machte. Sie wird als 13jährige in eine psychiatrische Klinik eingeliefert, denn die unheilvollen Beziehungen setzten sich in ihrer Familie bis in ihre Generation fort und trieben sie in eine Magersucht.

Brutal und kompromisslos lässt die Autorin ihre Protagonistin in kurzen Sequenzen, die zwischen Gegenwart und Vergangenheit hin- und herspringen, die Geschichte dieser Familie näher beleuchten. Aus den Einträgen, die das verstummte und...