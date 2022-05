In die Diktatur

Im Mai 1932 steckte die österreichische Regierung wieder einmal in der Krise. In etwas mehr als 13 Jahren hatten sich im Bundeskanzleramt zehn Männer die Klinke in die Hand gegeben, wobei einige von ihnen mehrmals am Wiener Ballhausplatz residierten. Das Amt galt lange schon als Schleudersitz. Damit spiegelte die zentrale Funktion der Ersten Republik den Zustand des Staates selbst wider, den kaum jemand in dieser Form wollte und an den niemand mehr zu glauben vermochte.

Dabei war die Republik im November 1918 breiten Kreisen als ein wirklicher und substantieller Neubeginn erschienen. Vor allem die Arbeiterschaft sah ihre Chance gekommen, die politische Benachteiligung und die ökonomische Schlechterstellung endlich zu überwinden. Wie in Deutschland auch standen die Zeichen auf Revolution. Arbeiter- und Soldatenräte dominierten den Diskurs, und die Anführer der als ausgewiesen links, weil »austromarxistisch« geltenden Sozialdemokratischen Arbeiterpartei hatt...