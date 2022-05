Zum Inhalt dieser Ausgabe | Kritik? Ja, bitte! Ken Merten Das erste Gemälde, das man sieht, wenn man das Centro de Estudios Che Guevara in Havanna betritt, zeigt die Seitenansicht einer Frau mit Flügeln und einem Muschelhelm, oberkörperfrei. Eine zweifarbige, feine Filzstiftskizze auf Milchglas. Cyberpunk. Wir treffen Aleida Guevara, Kinderärztin und älteste Tochter des Revolutionärs. Sie setzt ihren Nasobuco ab, das Asthma hat sie von ihrem Vater. Und sie hat Redekondition. Ich frage sie nach den gewaltsamen Protesten des 11. Juli 2021 und den konterrevolutionären Versuchen, an vorhandenen Unmut in Teilen der kubanischen Bevölkerung anzuknüpfen. Da wird der Propaganda des Imperialismus auf den Leim gegangen. Kritik? Ja, bitte, gerne, her damit! »Man hat die Möglichkeiten, aber nutzt sie nicht. Es gibt die Gewerkschaften, aber man geht nicht in sie hinein. Es gibt die Gemeindeversammlungen, aber man geht nicht hin.« Stattdessen wird ein Widerspruch zwischen Staat und Gesellschaft, Partei und Demokratie konstruiert...

