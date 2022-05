Milliardenklage nach Ökogau

Nach der Ölkatastrophe im Januar fordert die peruanische Regierung von den verantwortlichen Firmen Schadenersatz in Höhe von 4,5 Milliarden US-Dollar. Bei einem Verladevorgang an einer vor der peruanischen Küste gelegenen Ölraffinerie war ein Schiff in schwere Wellen geraten. Rund 1,9 Millionen Liter Öl waren ausgetreten. In der Folge kam es zu schweren Verschmutzungen an mehr als 20 Stränden in dem Distrikt Ventanilla (Provinz Callao), das sich nördlich der Hauptstadt Lima befindet. Mehr als 700.000 Menschen waren betroffen. Zahlreiche Vögel und Meerestiere starben.

Tourismus und Fischerei sind bis heute beeinträchtigt. Um eine angemessene Entschädigung für die Ölpest zu erhalten, hat die Regierung von Präsident Pedro Castillo nun Zivilklage am Obersten Gericht in Lima eingereicht. Drei der 4,5 Milliarden US-Dollar fordert die Regierung für die Umweltzerstörung und deren Folgen, die übrigen 1,5 Milliarden Dollar für immaterielle Schäden der Betroffenen. D...