Bamako am Pranger

Nach Ansicht des Präsidenten von Niger ist das Ende des regionalen Militärbündnisses G5 Sahel mit dem Rückzug Malis besiegelt. Dies äußerte Mohammed Bazoum am Mittwoch gegenüber der französischen Tageszeitung La Croix. Die Isolation Malis untergrabe den Kampf gegen militante Islamisten in der Region, so Bazoum. Bamako hatte der Regionalorganisation, der noch die Länder Mauretanien, Tschad, Burkina Faso und Niger angehören, am Sonntag abend wegen »ausgebliebener Ergebnisse«, also erwiesener Unfähigkeit, die dschihadistische Bedrohung zu bekämpfen, den Rücken gekehrt. In der Erklärung wurde auch der Vorwurf erhoben, dass »der Widerstand einiger G5-Sahelstaaten gegen die Präsidentschaft Malis« mit den »Manövern eines außerregionalen Staates« zusammenhänge, »der verzweifelt versucht, Mali zu isolieren«. Konkret wird beklagt, dass der malischen Militärübergangsregierung der turnusmäßig zustehende Vorsitz seit Anfang der Jahres verwehrt worden sei.

Am Montag mel...